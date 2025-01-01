Алёна Бронникова

Продавцов школьных товаров Прикамья призвали ограничить наценки перед учебным годом

УФАС намерено предотвратить рост цен

Поделиться
Школьный базар

  Константин Долгановский

Пермское УФАС призвало продавцов школьных товаров ограничить повышение цен и наценок перед началом нового учебного года. Предпринимателям напомнили, что в период сезонного спроса необходимо соблюдать добросовестное рыночное поведение.

«Пермское УФАС напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. Для повышения доступности товаров для потребителей служба предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в указанный период», — сообщает пресс-служба пермского управления.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, эти меры помогут предотвратить возможное увеличение цен в период высокого спроса на востребованные категории товаров, а также повысить их доступность для населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться