Алёна Бронникова Продавцов школьных товаров Прикамья призвали ограничить наценки перед учебным годом УФАС намерено предотвратить рост цен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС призвало продавцов школьных товаров ограничить повышение цен и наценок перед началом нового учебного года. Предпринимателям напомнили, что в период сезонного спроса необходимо соблюдать добросовестное рыночное поведение.

«Пермское УФАС напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. Для повышения доступности товаров для потребителей служба предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в указанный период», — сообщает пресс-служба пермского управления.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, эти меры помогут предотвратить возможное увеличение цен в период высокого спроса на востребованные категории товаров, а также повысить их доступность для населения.

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