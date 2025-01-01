В Перми заключён под стражу обвиняемый в серии краж автомобилей Следствие установило ещё один эпизод преступной деятельности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи следственного отдела по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ — «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Одним из фигурантов дела является 21-летний мужчина, который обвиняется в совершении четырёх преступлений. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, установлен ещё один эпизод преступной деятельности молодого человека. В частности, следствие установило, что обвиняемый похитил в Индустриальном районе Перми автомобиль ВАЗ-2111 и впоследствии продал его.

Местонахождение транспортного средства установлено, следователь и сотрудники уголовного розыска произвели его досмотр. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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