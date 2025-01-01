В Прикамье увеличилась выдача кредитных карт В целом по России сокращение продолжается Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

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По информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2025 года в Пермском крае было оформлено 59,9 тыс. новых кредитных карт, что на 3,2% больше, чем в первом квартале (тогда этот показатель составлял 58,1 тыс.). Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объём выдачи новых кредитных карт сократился вдвое.

Среди 20 регионов-лидеров по количеству выпущенных кредиток наиболее заметное снижение числа выданных новых кредитных карт во втором квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом наблюдалось в Республике Татарстан (-8,6%), Москве (-7,2%) и Республике Башкортостан (-4,7%). В то же время, в ряде регионов из первой двадцатки, помимо Пермского края, было отмечено увеличение количества выданных новых кредитных карт за квартал в Кемеровской (+5,0%), Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) (+4,5%) областях, а также в Красноярском крае (+2,3%) и Новосибирской области (+2%).

После периода спада в течение трех предыдущих кварталов во втором квартале 2025 года ситуация с выдачей новых кредитных карт в целом стабилизировалась, комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Тем не менее, количество новых кредиток, выданных во втором квартале текущего года, значительно ниже (более чем в два раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика обусловлена строгой денежно-кредитной политикой, направленной на охлаждение кредитного рынка, в том числе введением ограничений на показатель долговой нагрузки (ПДН). Как следствие, аппетит банков к риску остаётся на достаточно низком уровне.

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