В Перми лжесотрудник прокуратуры выманил у пенсионерки 400 тысяч рублей Оперативники задержали курьера Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми оперативники уголовного розыска вернули похищенные деньги обманутой мошенниками пенсионерке. Как сообщает пресс-служба городской полиции, они задержали курьера, у которого нашли 400 тыс. руб.

Позже в полиции установили личность владелицы денег. Ей оказалась жительница Свердловского района, которой оперативники вернули украденные средства в присутствии её дочери. Кроме того, ей вручили памятку о том, как не стать жертвой телефонных мошенников.





Напомним, недавно женщине позвонил якобы сотрудник прокуратуры и сообщил, что ей необходимо взять все свои деньги и отдать их специалисту для декларирования. Женщина передала средства и никому не рассказала о произошедшем.





МВД Прикамья ежедневно фиксирует около десяти случаев телефонных мошенничеств, жертвами которых в основном становятся пенсионеры. Общий ущерб за сутки — около 15 млн руб.





В полиции напомнили, что при подозрительном звонке нужно положить трубку, так как операторы колл-центров используют приёмы нейролингвистического программирования.





«В силу возраста пенсионеры особенно подвержены влиянию этой методики. Перед мошенниками стоит задача убедить потерпевшего, что с ним разговаривает сотрудник правоохранительных органов, а добившись расположения жертвы — вселить мысль, что если она не будет следовать инструкциям, то лишится всех накоплений», — добавили в краевой полиции.

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