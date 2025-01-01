Скоростное судно «Метеор» прибывает в Пермь 18 июля А 19 июля отправится в рейс до Казани Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Знаменитый «Метеор-120Р» прибывает в Пермь в 14:50 18 июля. Это быстроходное судно на подводных крыльях будет осуществлять рейсы по маршруту Казань—Чайковский—Пермь и в обратном направлении.

Согласно информации от Министерства транспорта Пермского края, 19 июля судно отправится из столицы Прикамья в 10:00. Скорость «Метеора» позволит ему добраться до Чайковского за 6 часов, от Чайковского до Казани — за 13 часов. В Казань судно прибудет 20 июля в 18:55. Вместимость судна составляет 120 пассажиров.

Стоимость проезда из Перми до Чайковского составит 3225 руб., от Чайковского до Казани — 4375 руб.

Следующие рейсы запланированы из Казани 29 июля, 5, 12 и 21 августа.

В текущем году оператором перевозок является компания «Водолёт». В течение июля и августа планируется выполнение пяти полных рейсов. Билеты доступны для приобретения на официальном сайте перевозчика.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.