В Перми состоялись пробные соревнования по программированию для школьников Отборочный тур состоится уже на следующей неделе Поделиться Твитнуть

В Перми завершились пробные соревнования по программированию для учащихся 1-8 классов. Это позволило участникам познакомиться с тестирующей системой перед отборочным туром, который пройдёт уже 22 июля.

Всего на олимпиаду в Перми зарегистрировалось 104 участника:

49 человек в старшей лиге (7-8 класс)

32 человека в средней лиге (5-6 класс)

23 человека в младшей лиге (1-4 класс)

Олимпиада направлена на развитие интереса школьников к программированию, формирование алгоритмического мышления и создание равных возможностей для старта в олимпиадном движении. Финальные соревнования пройдут в конце августа сразу в трёх городах — Перми, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Также для участников организуют городские тренировочные сборы, которые помогут подготовиться к финалу в конце августа.

Директор Благотворительного фонда «СКБ Контур», советник генерального директора по социальной ответственности АП ПФ «СКБ Контур» Светлана Скользкова подчеркнула важность проведения олимпиады в Перми: По её словам, летняя олимпиада юниоров — отличная возможность заинтересовать младших школьников олимпиадным программированием. Одно из ключевых достоинств олимпиады — сильная образовательная составляющая. Финалисты на обязательных учебных сборах осваивают основы алгоритмического программирования. Для детей создаётся безопасная и мотивирующая среда — они могут попробовать свои силы и сделать первые шаги в IT-направлении.

Развитие цифровых компетенций и развитие школьников реализуется в рамках идеологии нацпроекта «Экономика данных».

Событие стало частью календаря мероприятий, посвящённых присвоению Перми статуса «Молодёжная столица России».

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