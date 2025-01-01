У жителей Прикамья появилась возможность быстро связаться с аварийной службой Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае жители получили упрощённый способ связи с аварийными службами благодаря интеграции в приложение «Госуслуги Дом», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, пользователи приложения «Госуслуги Дом», проживающие в многоквартирных домах, могут оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС). Данная функция позволяет совершать звонок по официальному номеру телефона, предоставленному управляющей компанией и внесённому в ГИС ЖКХ.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркнул, что в аварийных ситуациях важна каждая минута, и чем быстрее управляющая организация получит информацию о проблеме, тем быстрее она сможет быть решена. Он также отметил, что, согласно постановлению правительства РФ № 416, каждая управляющая организация обязана обеспечить круглосуточную работу АДС, и приложение «Госуслуги Дом» упрощает этот процесс для жителей.

Для связи с диспетчерской достаточно нажать кнопку «Авария» на главной странице приложения. Приложение также предоставит информацию о ситуациях, требующих обращения в АДС, таких как прорыв трубы, отключение электроэнергии или запах газа. Актуальный номер телефона отображается в нижней части экрана с кнопкой для звонка. В случае отсутствия номера пользователь может оставить заявку в управляющей организации. Рекомендуется заранее проверить наличие номера в приложении.

В будущих обновлениях планируется добавить номера АДС от ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, управляющие компании смогут указывать различные номера телефонов для разных ситуаций, например, отдельный номер для службы, обслуживающей лифты. Опрос, проведённый Оператором ГИС ЖКХ, показал, что 26% управляющих организаций используют несколько номеров в зависимости от адреса или типа аварийной ситуации.

Для авторизации в приложении требуется подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг. Жильцам, не являющимся собственниками, необходимо получить гостевой доступ от собственника для управления жильём и совершения аварийных звонков.

Приложение разработано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ») и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

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