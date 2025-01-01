В Карагайском округе Прикамья произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 июля 2025 года в Карагайском муниципальном округе. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили в краевой ГАИ.

Автомобиль марки «УАЗ», за рулём которого находился мужчина 1980 г.р., следовал по трассе Карагай—Рождественское в сторону Карагая.

Согласно предварительным данным, на 9 км пути водитель не принял во внимание погодные условия и состояние дороги, что привело к съезду транспортного средства в кювет и его последующему опрокидыванию.

В результате данного инцидента пассажирка 1986 г.р. скончалась от полученных травм.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств аварии.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что основными причинами ДТП являются превышение скоростного режима, несоблюдение правил обгона и выезд на встречную полосу. Важно строго соблюдать ПДД, выбирать подходящую скорость, держать безопасную дистанцию, учитывая дорожные и погодные условия.

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