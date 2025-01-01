Матросы затонувшего в Чёрном море пермского танкера пошли в суд за зарплатой Общая сумма задолженности превышает 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

После аварии в Керченском проливе пермская компания «Кама шиппинг», владелец затонувшего танкера «Волгонефть 212», прекратила выплаты сотрудникам. В Мотовилихинский районный суд подано шесть исковых заявлений от сотрудников «Кама шиппинг». Одно из них уже удовлетворено: суд обязал компанию выплатить задолженность, образовавшуюся после инцидента. Истцами выступают и члены экипажа «Волгонефти 212», не получившие оплату после возвращения из аварийного рейса в Черном море. Об этом пишет Properm.

После первого удовлетворённого иска последовало ещё пять. Судья Елена Чадова рассмотрит эти дела, в них требования работников поддерживаются Мотовилихинской прокуратурой.

По словам помощника прокурора Полины Горшковой, всего будет подано 32 иска от сотрудников «Кама шиппинг», которым не выплачивалась зарплата с декабря 2024 года, после аварии в Керченском проливе. Общая сумма задолженности превышает 7 млн руб.

Роман Головин, второй механик «Волгонефти 212», подал два иска: о взыскании заработной платы и о компенсации вреда здоровью. Он требует от работодателя 500 тыс. руб. в качестве компенсации. После крушения танкера Головин и капитан Леонид Волегов с сильным обморожением были госпитализированы в реанимацию в Анапе.

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