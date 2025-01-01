За полгода на территории Пермского края в ДТП пострадали 18 работников Четыре человека погибли Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае с начала года зафиксировано 12 инцидентов на дорогах, повлекших у работников травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда.

Из общего числа происшествий 4 случая — с летальным исходом, 5 серьёзных инцидентов, повлекших тяжкий вред здоровью, и 3 групповых происшествия.

В общей сложности, в результате дорожных аварий пострадали 18 сотрудников различных организаций.

Основными факторами, приведшими к этим несчастным случаям, стали нарушения правил дорожного движения и ухудшение состояния здоровья водителей во время работы.

Как отметила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова, работодатели, чьи нарушения были выявлены в ходе расследований произошедших инцидентов, были привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 950 тыс. руб.

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