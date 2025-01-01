Прикамский «Горнозаводскцемент» перешёл под контроль бизнесмена из Брянска Прежние владельцы пока не предоставили комментарии относительно данной сделки Поделиться Твитнуть

Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

ООО «Горнозаводскцемент», ключевой региональный производитель цемента, перешёл в собственность другого владельца. Контрольный пакет акций предприятия (99,99%) теперь принадлежит АО «Уральский цемент», компании, связываемой с брянским бизнесменом Алексеем Филиным. До этого момента предприятие находилось под управлением группы Akkermann Cement. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Группа компаний «Алфигрупп», принадлежащая Филину, включает в себя ряд предприятий, специализирующихся на производстве строительных материалов, включая кирпич. В прошлом году холдинг приобрёл завод «Атакайцемент», расположенный в Новороссийске. Представители Akkermann пока не предоставили комментарии относительно данной сделки.

Аналитики подчеркивают, что «Горнозаводскцемент» всегда демонстрировал хорошие показатели прибыльности, поэтому вызывает что вызывает удивление продажа предприятия прежним владельцем.

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