Глава Прикамья встретился с семьей Героя России Эммануила Давыдова Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края провел встречу с семьей Давыдовых. Фотография встречи была опубликована в Telegram-канале Дмитрия Махонина.

Эммануил и Владимир Давыдовы самоотверженно служат Отечеству, демонстрируя отвагу при выполнении ответственных боевых задач.

Недавно Эммануилу было присвоено звание Героя России указом президента, при этом сам герой подчеркнул, что пример отца сыграл ключевую роль в его жизненном выборе.

Владимир Васильевич, коренной житель Прикамья, создал здесь семью и вырастил детей. Губернатор Дмитрий Махонин лично выразил ему благодарность за вклад в воспитание достойных сыновей и преданность Родине.

Семья Давыдовых поделилась своими планами на будущее и выразила признательность жителям Пермского края за оказываемую поддержку, которая помогает военнослужащим справляться с тяготами военной службы.

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