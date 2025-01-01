Власти Перми готовы потратить 10 млн рублей на улучшение платной парковки Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми объявлен тендер на выбор подрядчика для проведения работ по благоустройству плоскостной платной парковки, расположенной у дома № 25 по ул. Попова. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет свыше 10 млн руб.

Согласно конкурсной документации, в перечень необходимых работ входит установка бордюрного камня, асфальтирование всей территории парковки, создание пешеходных зон и восстановление повреждённых участков газона. Все работы должны быть завершены в срок, не превышающий 40 рабочих дней с момента подписания контракта с победителем торгов.

За выполнение работ отвечает МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

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