Пропавший в Прикамье 19-летний юноша с тату молнии найден погибшим Его искали неделю Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По информации поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей», 19-летний юноша, имевший тату с изображением молнии и числившийся пропавшим без вести с 10 июля в Соликамске, найден мёртвым.

Согласно информации поисковиков, неделю назад утром парень покинул дачный участок в мичуринских садах и ушёл в неизвестном направлении. Известно, что на момент исчезновения он был одет в камуфляжный костюм, а его отличительной чертой являлась татуировка молнии на левой руке. 16 июля отряд объявил о завершении поисков.

«Найден мёртвым. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили представители отряда.

Обстоятельства гибели юноши не разглашаются. Организация выразила благодарность всем неравнодушным жителям Прикамья, оказавшим помощь в поисках, и попросила удалить репосты о пропаже.

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