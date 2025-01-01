Служащих районной администрации Перми оштрафовали за плохую работу с обращениями граждан Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района

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В работе администрации Индустриального района Перми выявлены проблемы с предоставлением ответов на запросы жителей. Прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения муниципалитетом законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан, и обнаружила ряд нарушений.

Установлено, что при рассмотрении обращений, касающихся вопросов благоустройства, был превышен установленный законом 30-дневный срок. Кроме того, часть обращений, подлежащих перенаправлению в другие государственные органы, так и не была отправлена.

В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений, а два должностных лица были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей КоАП РФ, предусматривающей штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Сумма штрафа составляет от 5 до 10 тыс. руб.

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