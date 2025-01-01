В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО уроженцами Верещагино Похороны пройдут 18 июля Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Верещагинского округа

В ходе спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины погибли двое уроженцев Верещагино Антон Ваганов и Данил Плешивых. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

Антон Ваганов родился 29 декабря 1983 года. Завершил обучение в верещагинской школе № 2. В профессиональном училище № 71 п. Зюкайка получил специальность сварщика. Трудился в сфере автосервиса, занимался механикой.

Погиб гвардии рядовой Вооружённых сил РФ стрелок Ваганов 29 апреля 2025 года. Прощание с ним состоится 18 июля. Отпевание в 9:30 в храме Феодоровской иконы Божией Матери по адресу: Верещагино, ул. Жукова, 21а (с ул. Ульяновской). Гражданская панихида — в 10:30 во Дворце досуга: Верещагино, ул. Железнодорожная, 16. Траурный митинг начнётся в 11:00.

Данил Плешивых родился 28 декабря 2001 года. После окончания Путинской школы поступил в Зюкайский техникум. Проходил службу в рядах Вооружённых сил РФ. Работал вахтовым методом в строительстве, в северных регионах, в Перми. Погиб 12 июня 2025 года. Прощание с воином состоится 18 июля в 13:30 в клубе д. Федяшино.

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