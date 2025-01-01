Скончалась старший врач Пермской станции скорой помощи Нина Валитова Прощание с медиком состоится 19 июля Поделиться Твитнуть

фото: Пермская станция скорой помощи

В Прикамье скоропостижно скончалась Нина Валитова, старший врач Пермской станции скорой помощи. Ей было 62 года. Об этом сообщается в официальном сообществе учреждения ВКонтакте.

Трудовая деятельность Нины Александровны на станции началась в 1983 году с должности санитарки. Впоследствии она работала фельдшером, принимала вызовы, трудилась в педиатрической бригаде, была врачом скорой помощи, специалистом кардиологической бригады, а также анестезиологом-реаниматологом. В 2009 году продолжила свою карьеру на подстанции «Пермский район».

По словам коллег, Нина Валитова отличалась надёжностью и ответственностью, всегда делилась знаниями с начинающими медиками, находила оптимальные решения в сложных ситуациях, чтобы обеспечить пациентам необходимую медицинскую помощь.

Церемония прощания с Ниной Александровной Валитовой пройдёт 19 июля в 10:00 в Нытве по адресу: пр. Ленина, 2а.

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