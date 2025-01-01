В Пермском крае 18 июля ожидаются грозы с сильным ветром Поделиться Твитнуть

Согласно информации Пермского ЦГМС, 18 июля в некоторых территориях Пермского края вероятны грозы и усиление ветра.

В связи с ухудшением погодных условий в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендовали во время грозы соблюдать меры предосторожности.

В частности, находясь в доме, следует плотно закрыть все окна, двери и вентиляционные отверстия, выключить все электроприборы из сети и неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности.

Необходимо ограничить использование мобильного телефона. Лучше воздержаться от входящих и исходящих вызовов, а при необходимости не держать телефон возле уха.

Если гроза застала на улице, необходимо найти укрытие в ближайшем капитальном строении: магазине, торговом центре или кафе. Нельзя прятаться в остановочных павильонах и иных конструкциях из металла.

«Не приближайтесь к линиям электропередачи. Проявляйте бдительность и осторожность», — добавили в МЧС.

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