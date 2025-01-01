В ДТП в центре Перми пострадали три человека Поделиться Твитнуть

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В ДТП на Комсомольском проспекте в Перми два водителя и один пассажир получили ранения, сообщили в городской ГИБДД.

Утром 17 июля в Telegram-канале «ЧП Пермь» были размещены фотографии с места происшествия. На снимках видны два транспортных средства, получившие значительные повреждения после столкновения на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Луначарского. От удара иномарка врезалась в кирпичный забор на пешеходной зоне, при этом передняя часть автомобиля сильно деформирована.

В ГИБДД сообщили, что авария случилась накануне, около 23:00. Автомобиль «Лада Веста» под управлением 44-летней женщины и с пассажиром двигался по Комсомольскому проспекту. Возле дома № 34 женщина начала поворот налево на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с иномаркой, которую отбросило в направлении тротуара.

В результате травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир «Весты». В настоящее время проводится расследование данного инцидента.





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