Музей из Прикамья получил 1 млн рублей на развитие проекта «Афкула: город-загадка» Карагайский краеведческий музей стал победителем конкурса «Прорыв года» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Конкурс «Прорыв года» учреждён в 2024 году министерством культуры региона по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Премия направлена на поддержку муниципальных музеев Пермского края. В этом году победителем конкурса был признан проект «Афкула: город-загадка» Карагайского краеведческого музея.

Этот проект, посвящённый Рождественскому археологическому комплексу — одному из самых крупных средневековых городищ Пермского края, был реализован в прошлом году. В зале археологии музея была расширена и обновлена экспозиция, в которую вошло около 700 экспонатов, найденных в ходе археологических раскопок, причём 300 из них выставлены впервые.

В одном из залов художник Михаил Постаногов создал масштабную панораму с видами на Рождественское городище. Были разработаны аудиогид по выставке, мастер-классы, созданы информационные стенды и герои экспозиции.

«Музеи Пермского края ежегодно создают интересные проекты и получают финансирование для них, участвуя в конкурсе творческих проектов, направленных на модернизацию музейного дела. А лучшие реализованные проекты могут претендовать на премию «Прорыв года» и 1 млн руб. на развитие музейной площадки. С большим удовольствием поддерживаем проекты, которые, в свою очередь, помогают социально-экономическому развитию территории и региона в целом», — подчеркнула министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Она поздравила коллег с победой в конкурсе и отметила, что теперь гости музея могут узнать, как жили здесь наши предки, чем занимались, о чём думали и мечтали.

Средства в размере 1 млн руб. музей направит на дальнейшее развитие зала археологии. Как отметила и.о. директора Крагайского краеведческого музея Елена Чалова, именно богатое археологическое наследие территории делает её интересной для гостей Пермского края и местных жителей.

Добавим, что также на победу в конкурсе в 2025 году претендовали Губахинский городской историко-краеведческий музей с проектом «Путешествие к центру Земли», Ильинский краеведческий музей с проектом «От лотка до солидного капитала» Продолжение», музей-заповедник «Сользавод» с проектом «Творческое пространство «АРТ-Солонка» и Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова с проектом «Корпус художников».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.