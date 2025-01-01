Пермское УФАС оштрафовало перевозчиков за картельный сговор Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло решение о штрафных санкциях в отношении транспортных компаний, уличённых в картельном сговоре, сообщает пресс-служба УФАС.

Компании во время участия в тендерах на оказание транспортных услуг медицинскому учреждению заключили соглашение, нарушающее принципы честной конкуренции, Их целью было обеспечить победу одной из фирм с наименьшим снижением первоначальной стоимости контракта.

Пермское УФАС подвергло ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В., участвовавшие в противозаконном сговоре, административному наказанию за нарушение антимонопольного законодательства.

Транспортные компании были оштрафованы на 157 и 20 тыс. руб. соответственно.

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