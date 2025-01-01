Многодетным семьям в Прикамье выдавали земельные участки с нарушениями Права жителей были восстановлены через суд Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

Прокуратура Оханского района в Прикамье во время проверки выявила нарушения исполнения законодательства при предоставлении многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил надзорный орган, несколько земельных участков не были подключены к сетям водоснабжения.

«Установлено, что своевременные меры по подключению выделенных гражданам четырёх земельных участков к сетям водоснабжения органом местного самоуправления не приняты», — сообщили в ведомстве.

В целях защиты прав прокурор направил в суд иск с требованием возложить на муниципалитет обязанность обеспечить подключение данных участков к инженерным сетям. Суд встал на сторону истца, требования были удовлетворены. Исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным органом.

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