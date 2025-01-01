Предприятия Пермского края в 1,5 раза увеличили промысловый улов рыбы По итогам прошлого года объём вылова составил 973,3 тонны Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае за пять лет объём промышленного вылова рыбы увеличился в 1,5 раза. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое минприроды, в 2024 году показатель составил 973,3 т речной рыбы, тогда как в 2020 году было добыто 640,5 т рыбы.

По итогам прошлого года рыболовецкие предприятия больше всего выловили лещей (358,9 т), самый популярный вид у местных рыбаков, и судаков (137,5 т). Наблюдается рост интереса к карасю — в 2024 году объём его вылова увеличился на 60,8%. Также высокий рост показал объём вылова по лещу (+27,7%) и сому (+27,5%).

В целом в Камском и Воткинском водохранилищах ведётся вылов 12 видов рыб. В частности, чехонь, плотва, щука, окунь, густера, налим, язь, синец, жерех, сом, уклейка, стерлядь, карась и белоглазка.

На Камском водохранилище объём вылова вырос на 4,2%, до 490,4 т. На Воткинском зафиксировано сокращение на 6,5%, до 439,2 т.

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