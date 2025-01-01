Пермский край отправил в регионы России более 14 тысяч тонн томатов Поставки увеличились в три раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Пермского края вывезено 14,33 тыс. т томатов в другие регионы России с начала года. Показатель в 2,8 раза выше аналогичного периода 2024 года, когда было отправлено 5 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Пермские томаты отправляются в 11 регионов России. Больше всего овощей было отгружено в Новосибирскую, Свердловскую области, Красноярский край, Республики Удмуртия, Чувашия, Башкирия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.





В пятницу, 11 июля, Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку из Пермского края 8 т свежих томатов в Свердловскую область и отобрало пробы продукции.





По результатам лабораторного анализа, проведённого Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», в томатах не было обнаружено карантинных вредных организмов. Управление оформило 910 карантинных сертификатов, которые дают право вывозить томаты за пределы края.

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