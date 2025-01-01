Число заявлений на целевое обучение в Пермский медуниверситете превысило количество мест по квоте В минздраве рассказали абитуриентам, что делать Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ) подано 644 заявлений от абитуриентов, желающих заключить целевые договоры на обучение. Краевой минздрав отметил, что целевых мест значительно меньше.

На специальность «лечебное дело» от абитуриентов подано 367 заявлений на целевое обучение (при наличии 225 целевых мест), на «педиатрию» — 124 заявления (при 109 целевых мест), обучаться на целевом по «стоматологии» хотят 130 человек при наличии 32 целевых мест. Кроме того, на специальность «клиническая психология» заявилось 23 абитуриента при наличии 3 целевых мест.





Тем временем краевой минздрав сообщает, что количество заявлений превышает число мест по квоте.





«Рекомендуем абитуриентам проверить, достаточно ли у вас баллов для зачисления на обучение по целевому договору. Идентифицировать себя можно по вашему уникальному коду. Обратите внимание, если в Предложении указано, что квота составляет, например, 3 места, и вы по рейтингу баллов располагаетесь ниже, то абитуриенты, имеющие меньшее количество баллов, не смогут пройти конкурс и не поступят в Университет», — подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.





В случае недобора баллов минздрав рекомендует выбрать другое медучреждение из списка на сайте.

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