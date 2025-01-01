Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор Пермского края поддержал идею проведения зимнего фестиваля уральских пельменей По мнению Дмитрия Махонина, пермские рестораторы несправедливы к региональным сельхозпроизводителям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Правительства Пермского края 17 июля обсуждались вопросы этнографического туризма, а также проблема укомплектованности кадрами агропромышленного комплекса. Глава региона Дмитрий Махонин предложил увязать между собой эти две сферы.

По информации губернатора, на «Агрофесте», проходящем в эти дни в Прикамье, обсуждалось проведение зимнего фестиваля уральских пельменей, или пермских пельменей, и губернатор высказался в поддержку этой идеи. При этом глава Прикамья считает, что при организации гастрономических событий надо делать упор на сырьё местных сельхозпроизводителей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Конечно же, мы должны развивать фестивальное движение в части гастрономии. Есть потенциал в этом направлении. Подумайте, какие ещё гастрофестивали мы можем делать; этим надо заниматься. Но мы немного шире должны смотреть на пермскую гастрономию: и посикунчики, и ушки, и пирожки с пистиками — это всё понятно, но на самом деле пермская гастрономия заключается ещё и в другом — это использование нашими кафе, ресторанами и столовыми продукции наших сельхозпроизводителей.

Широко известна говядина из Воронежа, из Липецка и так далее. Но ведь наши аграрии производят продукцию не хуже, а то и лучше! А у наших рестораторов существует предвзятое отношение к этой продукции. В самое ближайшее время мы поедем в Кунгур, и я прошу собрать наших уважаемых рестораторов, и вот пускай они потратят свое время — я-то точно своё потрачу! — и съездят на агрофирму «Труд». И увидят собственными глазами качество производимой продукции и мне расскажут, почему они её не покупают.

По мнению губернатора, цена пермской мясной продукции ниже, а качество выше, чем у крупных агрохолдингов.

Дмитрий Махонин:

— Я когда-то, помните, сказал, что не хочу ходить в Перми в итальянские и японские рестораны, а хочу ходить в рестораны пермской или коми-пермяцкой кухни. Слава богу, появились такие рестораны. Но нужно готовить из нашего сырья. Давайте этим позанимаемся.













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