Птицефабрика в Пермском крае инвестирует в развитие 600 млн рублей

Крупнейший в Пермском крае производитель столовых яиц АО «Птицефабрика «Комсомольская», расположенная в Кунгурском округе, приступила к масштабной реконструкции четырёх зданий: три из них предназначены для размещения взрослого поголовья, а одно — для выращивания молодняка на замену. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Обновлённые птичники смогут вместить 360 тыс. кур-несушек. Инвестиции в данный проект составят более 600 млн руб.





Завершение основных работ ожидается к концу 2025 года.





Ранее в текущем году птицефабрика уже ввела в строй два модернизированных корпуса для содержания промышленного стада кур, рассчитанные на 212 тыс. голов. Эти корпуса пришли на смену восьми старым птичникам, построенным в 60-е годы прошлого века.





Генеральный директор АО «Птицефабрика «Комсомольская» Игорь Бельков подчеркнул, что модернизированные цеха будут оборудованы современным высокотехнологичным оборудованием и будут соответствовать всем необходимым стандартам биобезопасности.





Инвестиционные проекты направлены на обновление производственных мощностей птицефабрики. В рамках стратегии развития предприятия также реализуется цифровизация производства.





Птицефабрика «Комсомольская» успешно функционирует с 1933 года и входит в десятку крупнейших производителей яиц в России. Предприятие выпускает куриные яйца под торговыми марками «К завтраку» и «Традиционное», а также производит продукцию для ведущих розничных сетей. В 2024 году птицефабрика произвела 645 млн яиц, которые реализуются в Пермском крае и поставляются в соседние регионы.