В элитной высотке на улице Чернышевского в Перми вспыхнул пожар Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Пермь с огоньком"

Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю 17 июля днём отреагировали на сигнал о возгорании в многоквартирном многоэтажном жилом доме на ул. Чернышевского в Перми.

Когда первые подразделения прибыли на место происшествия, выяснилось, что огонь охватил квартиру на 16 этаже.

Ещё до появления сотрудников пожарной охраны удалось самостоятельно эвакуироваться 38 жителям, в числе которых находились 12 детей. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Площадь, охваченная огнём, составила 25 кв. м.

О причинах пожара пока не сообщается.

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