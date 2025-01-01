Строительством нового корпуса больницы Архангела Михаила займётся компания из Перми Работы должны быть завершены в 2029 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Группа компаний «Кинетика» из Перми была выбрана для реализации проекта создания нового лечебного корпуса больницы Архангела Михаила в краевом центре. Об этом сообщает Министерство строительства Прикамья.

Компания оказалась единственным претендентом в рамках конкурсного отбора, в данный момент идёт подготовка к заключению контрактного соглашения.

Новый корпус будет возведён на территории существующего медицинского учреждения, расположенного по ул. Писарева, 56.

Планируется, что это будет один из самых масштабных медицинских объектов в крае, общей площадью около 17 тыс. кв. м, что соответствует четвёртому месту по величине среди новейших и планируемых к строительству медицинских учреждений в регионе.

Лечебный корпус сможет разместить 125 коек для круглосуточного пребывания пациентов, а также 12 реанимационных коек.

В его структуру войдут отделения травматологии, гинекологии и хирургии, отделение паллиативной помощи для взрослых, операционный блок и отделение лучевой диагностики, оснащённое КТ и рентгеновским оборудованием.

Проектирование должно быть завершено к 2027 году, а строительство — в 2029-му.

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