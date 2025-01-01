Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» 15 муниципалитетов Пермского края получат средства на снос ветхого жилья Должны быть ликвидированы 38 зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 17 июля было принято решение о выделении 15 муниципальным образованиям региона средств на снос 38 расселённых домов и ветхих зданий.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин напомнил коллегам, что «надо доводить дело до конца»: если здание уже расселено, его нужно скорее сносить и вовлекать освободившуюся землю в экономический оборот, если это целесообразно, или создавать общественные пространства.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Прошу муниципальные образования: деньги, которые будут доведены в результате принятого сегодня решения, как можно быстрее использовать, эти здания сносить и делать внешний облик поселений, городов ещё лучше.

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