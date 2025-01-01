В Перми предприниматель отобрал бумаги у налогового инспектора и ударил её локтем Суд оштрафовал мужчину за избиение представителя власти Поделиться Твитнуть

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В Ленинском районном суде вынесен приговор предпринимателю, обвинённому в применении насилия в отношении представителя власти.

В материалах дела сказано, что инцидент произошёл в марте 2025 года, когда бизнесмен посетил офис Федеральной налоговой службы (ФНС). Его пригласили на встречу, чтобы обсудить последствия ошибок в налоговых декларациях и неуплату налогов, связанных с гостиничным бизнесом. Во время разговора ему вручили протокол, однако он заметил на столе инспектора иные документы.

Судебные материалы указывают, что мужчина увидел на столе инспектора служебные бумаги, касающиеся его финансовой деятельности, и резко забрал их, чтобы сделать копии на свой мобильный телефон.

Когда инспектор попыталась остановить его незаконные действия, он проигнорировал её требования. Женщина попыталась вернуть забранные документы, но предприниматель несколько раз ударил её локтем по руке. По меньшей мере, он нанёс удары четыре раза. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

На судебном заседании мужчина отрицал свою вину, утверждая, что не имел намерения причинить вред работнику ФНС или добыть конфиденциальные данные. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил штраф 190 тыс. руб.

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