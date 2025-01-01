В столице Прикамья открылась новая площадка Пермского бизнес-инкубатора Резидентами пространства могут стать авторы креативных проектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На ул. Максима Горького, 27 в Перми открылось новое пространство городского бизнес-инкубатора для креативных индустрий.

На площадке размещены офисы, рассчитанные на штат от двух до пяти сотрудников, коворкинг, лекторий на 25 мест и зона мастер-классов на 20 человек. Также предусмотрены складские помещения и несколько экспо-зон, где резиденты могут размещать свою продукцию для последующего сбыта.

Новое пространство посетил глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что развитие креативных индустрий — стратегически важное направление для Перми.

«Именно такие проекты формируют бренд города и создают уникальные продукты. Открытие специализированной площадки — очередной шаг в создании комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса», — отметил Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

Резидентами новой площадки Премского бизнес-инкубатора уже стали пространство для креативных людей, предпринимателей и молодёжи «КУЛЬТУРИУМ»; бренд одежды и аксессуаров «РАСЕНА»; сообщество творцов современного искусства «Точка сборки»; студия керамики Ольги Захаровой; съедобный мох «Пермский коралл» и коми-пермяцкие чаи от Максима Чугайнова. К работе пространства могут присоединиться авторы креативных проектов, основанных на прикладном творчестве. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке.

Добавим, что также площадки Пермского бизнес-инкубатора работают в коворкинге Morion Digital и на ул. Пушкина, 66. Для резидентов предусмотрены консультационные услуги и посещение образовательных мероприятий.

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