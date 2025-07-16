В Пермском крае запустили новую котельную в Звёздном, работающую на газе Она обеспечит теплом и горячей водой более 7,5 тысячи жителей Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

16 июля 2025 года в режиме видеоконференции прошла торжественная церемония ввода в строй газовых объектов в нескольких регионах России, в том числе и в Пермском крае, где к системе газоснабжения подключили новую котельную в Звёздном. В онлайн-мероприятии приняли участие высокопоставленные лица: министр энергетики РФ Сергей Цивилёв и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В Звёздном заработала котельная мощностью 49 МВт. Она оснащена шестью современными газовыми котлами блочно-модульного типа. Этот шаг позволил обеспечить качественным и стабильным теплоснабжением и горячей водой более 7,5 тыс. жителей, проживающих в 49 многоквартирных домах, а также 14 социальных учреждений. Прежняя котельная, располагавшаяся на ул. Энергетиков в здании 1964 года постройки, имела устаревшее оборудование и изношенные котлы, что приводило к значительным теплопотерям и неэффективной работе.

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