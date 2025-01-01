Бывший гендиректор «Метафракса» Владимир Даут завершил работу на предприятии Его последним рабочим днём стало 30 июня Поделиться Твитнуть

Владимир Даут

Константин Долгановский

Экс-глава «Метафракса» Владимир Даут покинул пост советника генерального директора АО «Метафракс Кемикалс», завершив тем самым трудовую деятельность на предприятии. Об этом сообщает корпоративная газета «Химия без границ».

«Человек-эпоха — так говорят о нём многие, кто его давно знает. И с этим сложно поспорить. С именем Владимира Александровича Даута — заслуженного химика Российской Федерации, почётного гражданина Губахи и человека неординарного во всех отношениях — в нашем городе связано многое: люди, события и, конечно, завод, с которым судьба крепко связала его на целых полвека. 30 июня стал последним его рабочим днём на «Метафраксе», — пишет издание.

Владимир Даут родился 20 декабря 1950 года. На Губахинский химический завод пришёл в 19 лет машинистом компрессорных установок. Вскоре получил высшее образование и в 30 лет возглавил цех этиламинов. 17 лет проработал в должности главного инженера завода, разработав и внедрив за эти годы десятки рационализаторских предложений и изобретений. В 2002 году возглавил предприятие, проработав в этой должности более 20 лет. Даут неоднократно избирался депутатом в Земское собрание Губахинского района и Законодательное собрание Пермского края. В последние годы занимал пост советника гендиректора.

«Хочу поблагодарить каждого из коллег, с кем проработал в единой команде несколько десятилетий: старшему поколению — за опыт и знания, ровесникам — за поддержку, инициативность и смелость. Губаха — это моя родина. И где бы я ни находился, мои мысли, воспоминания будут возвращать меня сюда — в город, на завод, где остаётся часть моей души», — сказал Владимир Даут в интервью изданию.

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