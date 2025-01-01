При поддержке «Единой России» стартовала национальная премия «Человек труда» Приём заявок продлится до 15 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Премию организуют партпроект «Выбирай своё» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлечённость молодёжи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду «у станка» — один из вызовов нашего времени и приоритетная задача «Единой России». Цель премии «Человек труда» — сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», — прокомментировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Подать заявки можно по шести номинациям.

Номинация «Технологический лидер» — для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения.

Номинация «Лучший наставник» — для кандидатов, внёсших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала.

Номинация «Молодой специалист» — для кандидатов, относящихся к категории молодых работников (18-35 лет), достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту.

Номинация «Семейные трудовые династии» — для кандидатов из семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семей, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет.

Номинация «Совет ветеранов» — для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внёсших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта.

Номинация «Трудовое патриотическое воспитание» — для кандидатов, которые являются руководителем или представителем организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодёжи, взрастивших граждан, для которых любовь к Отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.

«Запуск национальной премии «Человек труда» — это знаковое событие, которое отражает приоритеты партии и государства в целом. Убеждён, что данная инициатива станет важным шагом на пути повышения престижа рабочих профессий и формирования уважительного отношения к трудовым профессиям в российском обществе. Пермский край является промышленным регионом России, где представлены предприятия различных отраслей экономики. Уверен, для номинаций премии «Человек труда» в Прикамье найдутся сильные и достойные кандидаты», — отметил первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Награждение победителей регионального этапа премии «Человек труда» состоится 27 августа на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025.

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