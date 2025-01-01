Василевский встретится с Давлатмуродовым в главном бою турнира Ural FC 10 в Перми Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Уралхим»

Бой в среднем весе по правилам ММА между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым возглавит юбилейный, десятый, турнир Ural FC, который пройдёт 16 августа в УДС «Молот» в Перми.

Для 37-летнего Василевского этот поединок станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, когда боец победил Ислама Жангоразова. У Василевского 36 побед и девять поражений в ММА, он выступал в таких лигах, как АСА, Bellаtor, М-1 и S-70.

Именно Василевский был хедлайнером мартовского турнира Ural FC 6 в Москве, когда он вместе с белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз выдали зрелищный бой по правилам бокса в ММА-перчатках. По итогам противостояния победу одержал Василевский, но позднее, после апелляции со стороны Белаза, результат был аннулирован. Реванш между этими соперниками планировался в ноябре в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9, но во время подготовки к поединку Василевский получил травму. Сейчас шестикратный чемпион мира по боевому самбо полностью восстановился и готов порадовать болельщиков ярким поединком.

У 33-летнего Давлатмуродова 20 побед, пять поражений и ничья в ММА. За его плечами выступления в таких лигах, как АСА (АСВ), Bellator и Open FC. В своём последнем бою в марте в Лас-Вегасе на турнире LFA 203 Давлатмуродов победил бразильца Кристиано Фролича.

В рамках главного карда в пермском УДС «Молот» состоится бой в среднем весе между не знающими поражений россиянами Никитой Шаршавиным (11-0) и Шамилем Магомедовым (12-0). В программе шоу заявлены противостояния по правилам ММА Ивана Подругина (7-0) и Александра Бутенко (55-18), а также Михаила Царёва (33-10) и Алексея Голуба (6-2).

Всего на турнире Ural FC 10 состоятся 13 поединков, восемь из которых пройдут по правилам ММА, а пять — по правилам кикбоксинга. Так, свои очередные поединки проведут кикбоксеры из команды Ural Kali Fighter из Соликамска: Алексей Чукманов, Кирилл Степаненко, Иван Зиновьев, Артём Швецов и Дарья Кувакина.

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