На фестивале в Пермском крае выступит Пётр Дранга Мероприятия в Гайнах приурочены к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

фото с сайте tyumen.kassy.ru

В п. Гайны Коми-Пермяцкого округа 19 июля состоится этнокультурный фестиваль «Симфония Пармы на земле Перы» (0+). Расположенный в 355 км от Перми посёлок считается родиной легендарного коми-пермяцкого героя — Перы-богатыря. Как сообщили организаторы, запланирована обширная программа.

Гостей ждут выступления артистов из Коми-Пермяцкого округа, Республики Коми и Пермского края. В течение дня будет работать 9 интерактивных площадок: «Вэрись керку» (посетители окажутся в доме Перы-богатыря и приготовят лепёшки по старинному рецепту), «Сказка ложь, да в ней намёк» (читальный зал с легендами о Пере-богатыре и кукольным спектаклем), «Беличье гнездо» (ремесленные ряды и мастер-классы по ткачеству, резьбе, ковке и плетению из бересты), «Пера-богатырские забавы» (испытания для силачей), «Лучшая Зарань» (конкурс для женщин), «Сыть да ням» (гастрономическая зона), «Травница-здравница» (дегустация чая из трав), «Забавы русской старины» (народные игры), «Семейный сундук» (квест для пар).

Кульминацией станет концерт аккордеониста-виртуоза Петра Дранги и этно-дискотека с файер-шоу.

Фестиваль «На земле Перы» в Гайнах приурочен к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

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