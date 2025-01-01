В Прикамье одновременно вырос спрос на дачи и число вакансий с «удалёнкой» Поделиться Твитнуть

Этим летом в городах-миллионниках наблюдался значительный подъём в сфере долгосрочной аренды дач, достигший пика за последние два года. По сравнению с началом года, спрос вырос на 39,6%. Одновременно с этим увеличилось и количество предложений работы в гибридном формате, при котором сотрудник часть времени работает в офисе, а часть — дистанционно (в российском трудовом законодательстве такой формат называют комбинированным).

Согласно данным «Яндекс Недвижимость», в июле интерес жителей Пермского края к аренде загородных домов составил 1% от общего показателя по стране. Средняя стоимость частного дома в регионе на конец июня составила 4,5 млн руб., что на 15,2% больше, чем прошлым летом.

По информации hh.ru, доля вакансий с гибридным графиком в Перми достигла 3,1%, увеличившись на 0,4% с начала года. Вакансии с полностью удалённым форматом сократились на 0,3%, составив 5,7%. Лидирующие отрасли с «гибридом» — маркетинг, реклама и PR (19%), IT (16%) и консалтинг (12%).

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отмечает закономерность роста интереса к загородной жизни в летний период, связывая это с возможностью удалённой работы, вывозом детей на каникулы и стремлением совместить работу и отдых. Он также подчёркивает, что спрос на долгосрочную аренду вырос на 21,6% по сравнению с прошлым июнем, а компании всё чаще предлагают гибридные условия работы, адаптируясь к сезонной мобильности сотрудников.

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