Годовая инфляция в Пермском крае выросла по итогам июня до 9,5% Экономический рост в регионе замедлился Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае-июне 2025 года в Пермском крае, как и по всей стране, наблюдалось замедление темпов роста экономики. Значительное число компаний продолжало функционировать на пределе своих возможностей и по-прежнему отмечало дефицит кадров. Наиболее остро нехватка специалистов ощущалась в секторе розничной торговли, здравоохранении и фармацевтической отрасли. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Потребительская активность демонстрировала положительную динамику, однако темпы её роста оказались менее значительными, чем в предшествующие месяцы. При этом реализация товаров длительного пользования, особенно тех, что приобретаются с использованием кредитных средств, продолжала сокращаться. Вместе с тем отмечался повышенный интерес к отдельным категориям услуг, например медицинским.

Высокие процентные ставки оставались фактором, сдерживающим кредитование физических лиц. С января по май жители Пермского края оформляли существенно меньше новых займов, в частности ипотечных. Одновременно с этим сохранялся высокий уровень прироста сбережений населения на банковских вкладах. Кредитование малого и среднего бизнеса продолжало падать, тогда как крупные компании незначительно увеличили объём заимствований у банков.

Годовой уровень инфляции в Пермском крае продемонстрировал рост и достиг в июне отметки в 9,5%, после 9,3% в мае. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться.





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