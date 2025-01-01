В Прикамье завершили капитальный ремонт моста через Сылву Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Кишертском округе Прикамья, в с. Посад, завершилась масштабная реконструкция мостового сооружения через Сылву. По данным пресс-центра Министерства транспорта Пермского края, указанный объект расположен на 7 км автодороги, связывающей Кишерть, Посад и Сухой Лог.

Данный мост выполняет ключевую функцию, обеспечивая связь между различными частями с. Посад и предоставляя возможность проезда в д. Сухой Лог. По нему регулярно курсирует школьный автобус, доставляющий учащихся из отдалённых районов, а также общественный транспорт. Длина конструкции составляет 124 м, она поддерживается шестью опорными элементами и включает в себя пять пролётов, выполненных из железобетона. До начала ремонтных работ на мосту были обнаружены значительные дефекты.

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