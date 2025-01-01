В Пермском крае в колонии строгого режима заключённые объявили голодовку Пресс-служба ГУФСИН по региону прокомментировала ситуацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В исправительном учреждении №40, расположенном в Кунгуре (Пермский край), несколько заключённых объявили голодовку.

Как пишет «Рифей», по информации, предоставленной региональным управлением ФСИН, эти лица ранее были замечены в нарушениях установленного порядка и состояли на профилактическом учёте. Их цель заключалась в оказании давления на администрацию колонии, чтобы добиться смягчения условий содержания.

Все участники голодовки находились под постоянным наблюдением медицинских работников. Впоследствии от своих требований они отказались и вернулись к обычному режиму питания. В настоящее время колония функционирует в штатном режиме, и проводится внутренняя проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

ИК №40 — учреждение строгого режима, где содержатся более 700 осуждённых.

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