Центробанк уличил бизнесменов из Перми в манипулировании активами на Мосбирже В реализации схемы также были задействованы три пермские компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России установил факты осуществления манипулятивных операций на торгах Московской биржи. В реализации схемы были задействованы три организации из Перми — «НКК-Паритет», «Инвест-Профи» и «ИнвестАльянс», а также два физических лица — В.А. Матыцын и О.Р. Касимов.

Как сообщает Центробанк, указанные лица осуществляли на бирже заведомо ложные сделки, чтобы создать видимость повышенного спроса и искусственно повысить котировки акций и иных активов. Целью было привлечение большего числа покупателей и, как следствие, продажа активов по завышенной цене.

Суть схемы заключалась в том, что участники выбирали наименее ликвидные активы и имитировали активную торговлю между собой, создавая иллюзию высокого интереса. Параметры заявок зачастую совпадали, исключая участие сторонних инвесторов. Такие действия оказывали существенное влияние на объемы торгов, искажая реальное представление о спросе.

Подобные действия являются нарушением принципов справедливой торговли на рынке. Искусственное завышение стоимости активов может ввести в заблуждение других инвесторов, что приведет к убыткам. Это подрывает стабильность и предсказуемость рынка.

По итогам проведенной проверки Банк России направил предписания указанным лицам с требованием пресечения аналогичных нарушений в будущем.

В ходе манипуляций использовались фьючерсы на драгоценные и промышленные металлы, природный газ, валютные пары, а также акции Сбербанка, ВТБ, «Сургутнефтегаза» и других компаний.

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