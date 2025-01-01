В Пермском крае выявлено содержание пчёл с нарушением ветеринарного законодательства Владельцу пасеки объявлено предостережение Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кочёвский» провел проверку по сообщению жителей деревни Сеполь Кочёвского округа в Прикамье о том, что на соседнем участке гражданин содержит и разводит пчёл в непосредственной близости к их домам. Поступили жалобы и на то, что пчёлы неоднократно жалили людей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Материалы проверки были переданы в Управление. После обследования земельного участка специалисты ведомства выяснили, что пасека с 13-ю ульями расположена на расстоянии 140 см от границы соседнего земельного участка при нормативе не менее 3 м, высота забора из деревянного штакетника с большими зазорами составляет 150 см при норме не менее 2 м. Кроме того, земельный участок с пасекой располагается всего в 35 м от территории детского сада.

«По информации от ГБУВК «Нытвенская станция по борьбе с болезнями животных», пасека по указанному адресу в учреждении не зарегистрирована, ее владелец для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий в учреждение не обращался», — рассказали в пресс-службе Управления.

Владельцу пасеки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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