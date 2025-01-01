Пермский учёный объяснил летнее нашествие комаров в Прикамье Причиной стало сочетание нескольких факторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году жители многих регионов страны столкнулись с аномально большим количеством комаров и других кровососущих насекомых.

Эксперт ПНИПУ в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин объясняет, что такое нашествие связано с достаточно тёплой зимой: популяции насекомых смогли удачно перезимовать.

Кроме того, идеальные условия для размножения насекомых создали обильные снегопады и значительный снежный покров — стоячая вода и влажная почва стали настоящими «инкубаторами» для личинок.

«Если рассматривать наш Пермский край, то во влажных местах активизировались комары, в сухих — крупные слепни (табаниды). Мошкара, которая также любит высокую траву и влагу, размножается тем активнее, чем гуще растительность. Соответственно, чем интенсивнее период вегетации у растений, чем они гуще растут, тем больше насекомых в них размножается», — пояснил учёный Пермского политеха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.