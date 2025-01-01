Пермский учёный объяснил летнее нашествие комаров в Прикамье
Причиной стало сочетание нескольких факторов
В этом году жители многих регионов страны столкнулись с аномально большим количеством комаров и других кровососущих насекомых.
Эксперт ПНИПУ в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин объясняет, что такое нашествие связано с достаточно тёплой зимой: популяции насекомых смогли удачно перезимовать.
Кроме того, идеальные условия для размножения насекомых создали обильные снегопады и значительный снежный покров — стоячая вода и влажная почва стали настоящими «инкубаторами» для личинок.
«Если рассматривать наш Пермский край, то во влажных местах активизировались комары, в сухих — крупные слепни (табаниды). Мошкара, которая также любит высокую траву и влагу, размножается тем активнее, чем гуще растительность. Соответственно, чем интенсивнее период вегетации у растений, чем они гуще растут, тем больше насекомых в них размножается», — пояснил учёный Пермского политеха.
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