Палатный блок нового онкоцентра в Перми готов на 89% Ядерный блок выполнен на 55% Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/9729

В рамках рабочего визита в Пермский край заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин совместно с главой Прикамья Дмитрием Махониным проверил ход строительства нового онкологического центра в столице региона.

Возведение здания пансионата и центрального блока уже завершено. Подрядная организация ведёт электромонтажные работы и работы по вентиляции. Готовность палатного блока составляет 89%, ядерного — 55%.

«Сейчас в стране всего два центра, где пациенты могут получить полный цикл лечения в одном месте. Новый онкологический центр — третье подобное медучреждение в стране. Здесь медицинскую помощь смогут получать не только наши земляки, но и жители всей России», — сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Планируется, что в новом медучреждении будут работать 1,2 тыс. врачей и медперсонала, медицинскую помощь здесь будут получать 14 тыс. пациентов в год.

Марат Хуснуллин отметил, что новый онкоцентр — отличный объект мирового уровня, очень нужный для региона.

«Увидел хороший темп строительства. Очень надеюсь, что центр будет сдан вовремя. Ещё отмечу, что здесь хорошо развивается весь проект комплексного развития территории. Уже проложены дороги, инженерные сети, есть большие перспективы по строительству жилья, увеличению рабочих мест. Спасибо Дмитрию Николаевичу Махонину и его команде за реализацию таких проектов», — акцентировал внимание Марат Хуснуллин.

Добавим, что онкоцентр общей площадью 70 тыс. кв. м будет включать в себя поликлинику, 14 операционных, 32 койки реанимации, блок ядерной медицины, три палатных корпуса и пансионат. Завершить все работы и пройти процедуру лицензирования планируется к первому кварталу 2027 года.

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