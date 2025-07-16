В налоговой Прикамья назначены два заместителя руководителя Они вступили в должность в качестве ИО Поделиться Твитнуть

Фото: скрин УФНС России по Пермскому краю

На официальном сайте УФНС России по Пермскому краю опубликована информация о назначении двух новых заместителей Натальи Гуровой, руководителя Управления. Указано, что ими стали Светлана Болотова и Екатерина Мячева. Отмечается, что женщины выступают в качестве и.о. замруководителя.

Болотова работает в краевой ФНС с 1999 года, в настоящее время занимает должность помощника руководителя Управления. Она координирует и контролирует деятельность отдела профразвития и служебной культуры, общего отдела и отдела работы с налогоплательщиками.





Мячева трудоустроилась в ФНС в 2001 году. С июня 2021-го по настоящее время занимает пост начальника контрольного отдела №1 УФНС России по Пермскому краю. Как заместитель координирует и контролирует работу этого отдела.





По данным сайта налоговой, всего у Гуровой шесть замов — помимо Мячевой и Болотовой, ими являются Олег Ширяев, Любовь Батуева, Наталья Бесова и Михаил Метёлкин.

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