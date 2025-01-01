Сотрудники МЧС сняли на видео спасения женщины на пожаре в Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме на ул. Монастырской в Перми. Пожар случился ещё 12 июля. Согласно предварительным данным, его причиной стала неисправная электропроводка. В квартире, расположенной на первом этаже, загорелась мебель.

Специалисты газодымозащитной службы из 110 пожарно-спасательной части эвакуировали женщину из опасной зоны, используя специальное спасательное оборудование. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Для ликвидации пожара, охватившего площадь в 10 кв. м, были задействованы 11 пожарных и три единицы техники.

Весь процесс — от прибытия на место происшествия до спасения пострадавшей и тушения огня — был снят пожарными на видео. Смонтированный ролик длится 1,5 минуты.

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