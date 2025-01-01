С начала года детям-сиротам предоставили 98 квартир в Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В администрации Перми заявили, что с начала 2025 года для детей-сирот куплено 132 квартиры, большая часть которых – 96 – уже переданы новым владельцам. Ещё одна квартира была выделена за счёт финансов 2024 года. Плюс к этому, была предоставлена одна освободившаяся квартира, находившаяся в муниципальной собственности. Для сравнения: за тот же период прошлого года сироты получили 75 квартир.

Новое жильё находится в Индустриальном, Дзержинском, Мотовилихинском, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах города.

Все квартиры, предоставляемые детям-сиротам, отвечают требованиям безопасности и комфорта. Отмечается, что приобретаются не просто комнаты, а полноценные квартиры, чья площадь начинается от 28 кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.