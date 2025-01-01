Санавиация оказала помощь более 900 пациентам из Прикамья с начала года Интенсивность работы службы возросла Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал "Минздрав Пермского края"

С начала года санавиация оказала помощь 901 пациенту в Прикамье. Специалисты пермской краевой клинической больницы отмечают, что интенсивность работы службы возросла — врачи выполнили около 1 тыс. выездов.

«Вызов санавиации всегда предполагает оказание квалифицированной экстренной помощи тяжёлым пациентам, включая детей. Почти в 100% случаев такие больные эвакуируются в ведущие краевые учреждения», - пояснили в соцсетях краевого минздрава.





В некоторых случаях врачи выезжают с необходимым оборудованием и проводят операции на месте. На базе районных больниц было выполнено 256 операций, а в экстренных случаях врачи вылетали к пяти пациентам для проведения вмешательств.





Как отметил заведующий отделением санавиации ПККБ Алексей Степанов, недавно за сутки санавиация оказала помощь 13 пациентам: 9 были эвакуированы, а 4 прооперированы на месте. Это позволило увеличить объём оказанной помощи на 17% по сравнению с прошлым годом, а число эвакуированных на вертолёте выросло более чем на 50%.





В этом году также началась эвакуация новорождённых: с января по июнь в Пермь доставлено 8 детей, из которых 5 — младше года. Впервые неонатологи успешно эвакуировали грудничка, родившегося за сутки до вылета, в Перинатальный центр.

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