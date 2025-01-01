На Пермский край надвигается гроза В МЧС напомнили о мерах предосторожности Поделиться Твитнуть

Согласно сведениям, предоставленным Пермским ЦГМС, 17 июля в Прикамье ожидается ухудшение погодных условий: в регионе пройдут грозы.

В связи с приближением атмосферного фронта в ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Находясь в здании, следует закрыть все окна и двери, а также заслонки дымоходов; отключить электроприборы и соблюдать противопожарные нормы. Нельзя стоять у окон. Мобильный телефон лучше убрать подальше: «Воздержитесь от звонков, особенно прикладывая телефон к уху. Используйте громкую связь, если необходимо поговорить».

Если гроза застала на улице, рекомендуется найти надёжное укрытие, например, ближайшее здание, магазин или кафе. Не следует прятаться от дождя на автобусных остановках или под другими металлическими конструкциями.

На открытой местности лучше выбрать низину, например канаву, или присесть на корточки, опустив голову и обхватив колени.

Во всех случаях рекомендуется держаться подальше от линий электропередачи.

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